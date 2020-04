Ferlaino rincuora Bianchi: “Ottavio tieni duro”

In questo momento l’Italia, ma non solo, è in piena pandemia da Coronavirus, dove la Lombardia è la regione più colpita dal Covid-19. Su tutte Brescia e Bergamo, qui abita l’ex tecnico del primo scudetto del Napoli Ottavio Bianchi, sta soffrendo come tutti di questo momento difficile del paese. Il suo ex presidente Corrado Ferlaino aveva promesso in un’intervista al Corriere dello Sport che lo avrebbe chiamato e così ha fatto. “Ciao Ottavio, come stai? Tieni duro e supererai anche questo momento”. In questo momento il buon Bianchi non se la sente di parlare di calcio, visto i morti da pandemia e i tanti contagiati, perciò sta soffrendo come tutti i suoi colleghi, compreso Mutti e Prandelli che hanno perso molti dei loro amici.

La Redazione