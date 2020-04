CORONAVIRUS – De Laurentiis vuole riprendere anche in pieno inverno

Ieri è stata una giornata importante per il calcio, visto che l’Uefa in call-conference ha riunito 55 presidenti di Federazioni diverse e il limite per riprendere sono i primi di Giugno, termine massimo per terminare è il 3 Agosto. Secondo il Corriere dello Sport De Laurentiis, ovviamente con il benestare dei medici e virologi, vorrebbe tornare in campo per terminare la stagione agonistica. La salute è tra i pensieri del patron azzurro, non vuole mandare i suoi calciatori allo sbaraglio, nemmeno farli tornare in patria, visto il rischio di pandemia che c’è in giro. L’intenzione del Napoli è quella di riprendere anche tra Luglio e Agosto, ma in caso di prolungamento del virus, anche in pieno inverno, coppe comprese, ma si giocherà a porte chiuse fino a nuovo ordine. Molti altri presidenti non vorrebbero riprendere, ma De Laurentiis invece sì, però la salute al primo posto.

La Redazione