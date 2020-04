CdS – “VIA IL 20 MAGGIO”. Per l’Uefa l’imperativo è di portare a termine la stagione

Così le direttive Uefa: scudetto a luglio, con Champions League ed Europa League assegnate ad agosto. Ovvio che tutto dipende dal fatto che il coronavirus allenti la sua presa e che ci siano le condizioni sanitarie per scendere in campo. Nel frattempo, però, l’Uefa si è riunita con tutte le 55 Federazioni del Vecchio Continente e ha fissato un doppio scenario per come finire la stagione. Tanto più che da nessun Paese è stata sollevata l’eventualità di non riprendere più: per tutti, l’imperativo è andare in fondo a ogni costo.Fonte: CdS