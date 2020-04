Calaiò: “Reja non mi vedeva in coppia con Lavezzi, preferì…”

Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 a proposito della sua avventura all’ombra del Vesuvio: “L’unico rammarico della mia esperienza al Napoli è stato quello di non aver avuto l’opportunità di dimostrare in Serie A. All’epoca Reja per caratteristiche preferiva un attaccante più strutturato. E arrivò Zalayeta che giocò con Lavezzi. Reja non mi vedeva in coppa con Lavezzi“.