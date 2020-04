CALCIO FEMMINILE – Premio come miglior giovane per Anna Serturini

In un momento dove il calcio è fermo a causa della pandemia da Coronavirus, il sito la giovane Italia ha deciso di premiare come migliore giovane della serie A femminile Anna Serturini. L’ex calciatrice del Brescia è cresciuta molto sul piano tecnico in questi anni, fino ad arrivare all’A.s. Roma e anche convocata dalla nazionale azzurra del c.t. Milena Bertolini.

La Redazione