Auriemma: “Il Napoli pronto a proporre un’offerta a Cavani”

In scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, Edinson Cavani, si libererà a parametro zero, ma il suo futuro è incerto. Sul Matador spunta anche la sua ex squadra, il Napoli, dove ha lasciato grande emozioni e 104 gol all’ attivo in magia azzurra. Secondo quanto riferisce su Tuttosport il giornalista Raffaele Auriemma, gli azzurri sono pronti a fargli firmare un triennale a 7 milioni netti a stagione più altri 7 al momento della firma, una sorta di bonus. Cavani che nel mercato di gennaio piaceva all’Atletico Madrid, è seguito sia dal Chelsea che dal Manchester United, ma l’uruguaiano non riesce a vedersi in Premier, ed un ritorno al Napoli potrebbe essere poi che plausibile.