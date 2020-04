Alla proposta Uefa la nostra Federcalcio ha già cominciato a fare i suoi calcoli

Ieri, intervenendo a “Tmw Radio”, Gravina ha indicato come possibile data di ripresa il 20 maggio, che, però sarebbe un mercoledì. Ma il numero uno di via Allegri ha semplicemente aggiunto poco più di un mese alla scadenza del nuovo Decreto del governo che ha fissato il “lockdown” al 13 aprile. «L’idea è di partire dal 20 di maggio o in un’ultima analisi ai primi di giugno – ha spiegato Gravina – Sappiamo che sono ipotesi, vogliamo dare un messaggio di speranza a tutti i cittadini. Fermo restando che il calcio che passa in secondo piano nella lotta al virus». Se la situazione evolverà nel modo migliore, le squadre potranno riprendere gli allenamenti, prima a piccoli gruppi e successivamente con tutta la rosa, per essere pronti a tornare in campo. Il presidente della Figc ha pure confermato l’eventualità di ricorrere a campi neutri. «Non è una buona soluzione, ma ci stiamo lavorando. Stiamo cercando di individuare quattro o cinque destinazioni, così come la Uefa sta provando a definire format diversi non tanto per questo campionato, ma per quelli che seguiranno». Fonte: CdS