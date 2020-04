Uefa pensa di far giocare le Coppe europee a fine agosto

Nella giornata di oggi si è svolto il meeting in videoconferenza tra l’Uefa e le federazioni per discutere su una possibile ripresa dei campionati e soprattutto delle coppe europee. Secondo quanto trapela dalla’incontro c’è un idea di giocare la Champions League e l’Europa League ad agosto, così come riferisce redazione di SportMediaset. Le parti, secondo quanto filtra, concordano sull’impossibilità di tornare in campo prima di fine maggio-inizio giugno. Il piano che ha l’Uefa però ancora non è stato approvato dal Comitato Esecutivo. Resta da trovare una soluzione per la conclusione dei campionati, che nel caso di Italia e Spagna difficilmente si porterà a termine entro luglio e agosto.