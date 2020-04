Terzini azzurri: è Ghoulam quello destinato ai saluti

La Gazzetta dello Sport analizza la difesa azzurra ed i suoi protagonisti di fascia. Ovvero, parla della situazione terzini in casa Napoli: Di Lorenzo, Mario Rui e Ghoulam, 3 calciatori in “momenti” diversi. Di Lorenzo, fiore all’occhiello della sessione estiva di calciomercato, ha visto triplicare il suo valore di mercato, anche la Premier si è accorta di lui, ma ovviamente De Laurentiis da quest’orecchio, giustamente, non sente. Medesimo discorso per Mario Rui, autore finora di una buona stagione. Discorso, per ovvie ragioni ormai, diverso per Faouzi Ghoulam. L’algerino già l’anno scorso era in procinto di partire, poi però non se ne fece più nulla. Quest’estate, probabilmente, la separazione avverrà di sicuro.