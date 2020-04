SERIE C FEMMINILE – Messaggio di solidarietà da parte del Pomigliano

Prosegue lo stop forzato dei campionati per via dell’emergenza coronavirus e le ragazze del patron Pipola, dalle proprie case, continuano ad allenarsi per essere pronte non appena si ritornerà in campo.

La squadra dei record saldamente prima in classifica a quota 50 punti a +12 dalla seconda il Palermo, vanta il miglior attacco e la miglior difesa del girone D. Una marcia semplicemente gloriosa quella delle pantere.

Abbiamo raggiunto telefonicamente la grintosa attaccante Melany Petraglia che ci parla di questo momento, di come continua ad allenarsi e ci lascia un prezioso messaggio:

“Il campionato mi manca moltissimo, ma adesso è il momento di pensare alla salute che è la prima cosa che conta come tutti sappiamo. Continuano ad allenarmi ogni giorno tra addominali ed esercizi vari seguendo il programma personalizzato indicato ad ognuna di noi dal nostro preparatore atletico. Il Pomigliano ha lanciato la campagna #Restiamoacasa per sottolineare quanto sia importante in questo momento, così cruciale, rispettare questa indicazione per scongiurare e cercare di arginare la diffusione del covid-19. Questa è l’unica strada possibile, per bloccare la pandemia. Restiamo a casa e ritorneremo più forti di prima, un bacio a tutti e forza pantere sempre!”.

Fonte: Paola Mauro Ufficio stampa Pomigliano calcio femminile