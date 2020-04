Benevento: Del Pinto a favore della Caritas Diocesana di Don De Blasio

SOCIAL ATTIVI

Il Benevento continua a fare l’una e l’altra cosa, nel rispetto della vita che deve essere vissuta fino in fondo. E allora sui social ci si imbatte nell’iniziativa di Lorenzo Del Pinto. Uno dei giallorossi cosiddetti “immortali” (due promozioni, una in B l’altra in A), che mette all’asta la maglietta indossata nell’ultima partita di campionato contro il Pescara (vittoria per 4-0): è un’asta benefica, ovviamente, a favore della Caritas Diocesana di Don Nicola De Blasio.

L’altro volto è quello di Luca Caldirola, che si sottoporrà alla raffica di domande dei tifosi sulla pagina Instagram di Ottochannel, l’emittente di proprietà del presidente Vigorito. L’appuntamento è per le 16,30 di oggi, l’occasione per rivivere insieme al centrale giallorosso le gesta dell’invicibile Benevento. Fonte: CdS