Se Gigio lascia, il Milan ha trovato il sostituto: occhi su Meret!

Come si rumoreggia ormai da qualche settimana, per rinforzare il suo attacco, il Milan, avrebbe messo gli occhi sull’ azzurro Milik. Ma a quanto pare di casa Napoli, ai rossoneri, piace anche la difesa, quella estrema. Infatti, stando a quanto si legge oggi sulle pagine di Tuttosport, nel caso in cui dovesse andar via Gianluigi Donnarumma, in casa meneghina si vorrebbe sostituirlo con Alex Meret. Complice, ovviamente, la situazione, a tratti paradossale, che si è venuta a creare “in porta” all’ ombra del Vesuvio. Il portiere ex Spal, infatti, malgrado raccolga consensi praticamente ovunque, dopo due stagioni non è ancora riuscito a sfondare con la maglia azzurra, trovandosi spesso in discussione, soprattutto dall’ avvento di Gattuso che, senza ombra di dubbio, gli preferisce Ospina. Non sembra che Meret abbia voglia di fare “il secondo”