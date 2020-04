Saltato l’accordo con l’Atletico Madrid adesso Cavani potrebbe salutare l’Europa

Uno dei miglior bomber della storia del Napoli, Edinson Cavani, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain nel prossimo giugno, si appresta a cambiare club. A gennaio l’uruguaiano è stato vicino all’addio al Paris, pronto ad accettare l’accordo seppur versatile con l’Atletico Madrid, ma la trattativa salto sulla decisione dei parigini, che avrebbero avuto difficoltà a sostituirlo. Il Matador a giugno potebbe salutare l’Europa, cercato in Argentina dal Boca Juniors, così come ha ammesso il suo ex amico di Nazionale Diego Forlan, definendo per Edi una bella sfida accettare gli Xeneizes. Cavani però ha un ingaggio importante, che al momento però non sembra trovare l’intesa con il club argentino.