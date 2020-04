Mario Rui e Di Lorenzo, De Laurentiis non li mette in vendita

Il Napoli ha in rosa diversi giocatori che prima di questa sosta forzata avevano dato segnali positivi sul campo, due fra questi sono: Di Lorenzo e Mario Rui. Sul terzino destro ex Empoli, il suo valore è per lo meno triplicato, secondo la Gazzetta dello Sport, piace ai club della Premier League. De Laurentiis però ha fatto intendere che non è in vendita, anzi lo vuole blindare. Stesso discorso vale per il laterale portoghese, autore di ottime prestazioni, compreso quella contro il Barcellona. Mentre per Ghoulam dovrebbe essere l’estate dell’addio alla maglia azzurra.

La Redazione