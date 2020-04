La Liga sta pensando di giocare anche a Natale per portarsi in pari

PROSSIMA STAGIONE E NATALE

Il 2020-21 inizierà in base a quando finirà il 2019-20. Da fine agosto (il 30) a metà settembre (il 6 o il 13) ogni data potrebbe essere buona. La Liga spagnola ha ipotizzato di giocare anche nella pausa di Natale (come succede da sempre in Inghilterra). In Italia, dove l’esperimento è stato fatto nel 2018, non siamo ancora arrivati alla verifica di questa soluzione. Fonte: CdS