La Lega Serie A è stata convocata d’urgenza per venerdì alle 15

Lega e Assocalciatori provano a raggiungere entro la fine della settimana un accordo sulla sospensione degli stipendi dei giocatori: la Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi di 4 mesi, ricevendo una controproposta dall’Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Ma non c’è ancora accordo e la trattativa prosegue. Intanto un’assemblea della Lega Serie A è stata convocata d’urgenza per venerdì alle 15: all’ordine del giorno c’è anche un’ipotesi di addendum all’accordo collettivo con l’Assocalciatori ed è previsto anche un aggiornamento sugli scenari del calendario per concludere la stagione. Fonte: Il Mattino