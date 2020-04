La commovente lettera di Fabio Cannavaro: «Come a un Mondiale»

Sulla piattaforma Theplayerstribune.com Fabio Cannavaro, tecnico della squadra cinese Guangzhou Evergrande, ha scritto una lettera su questi durissimi giorni, indirizzandola «A tutti gli italiani. Ciò che succede al nostro Paese in questo momento mi fa venire ansia, mi fa male – dice l’ex difensore azzurro – Mi dispiace tanto per tutte le persone che sono state colpite e soprattutto per chi ha perso dei cari. Vorrei applaudire chi opera nel settore sanitario. Siete i veri eroi di cui il Paese ora ha bisogno. (…) Ci troviamo in mezzo a questa battaglia e dobbiamo combatterla insieme. E questo significa essere la versione migliore di noi stessi».

Prendendo a esempio il Mondiale 1982 e quello del 2006, Cannavaro incita gli italiani a pensare al bene comune. «Ora all’Italia serve quello stesso spirito di tenace unità. (…) La gente è uscita sui balconi per applaudire i sanitari. I vicini di casa hanno cantato insieme. Restiamo a casa, godiamoci la famiglia. Noi campioni del mondo 2006 abbiamo iniziato una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana. Spero che doniate insieme a noi. Se non ne avete la possibilità basta anche un semplice gesto verso un vicino di casa. Bisogna fare squadra in questa battaglia. Quando stiamo insieme, possiamo fare qualsiasi cosa. Italiani, teniamo duro. Con affetto, Fabio Cannavaro».

