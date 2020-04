Il piano per la ripresa: gare notturne, porte chiuse e varie match infrasettimanali

Partite di sera e se servisse anche tre match alla settimana e quindi vari turni infrasettimanali. Chiaro che tutto dipenderà dal nuovo Dpcm che dovrebbe vedere la luce oggi o domani. Si spera che il numero dei contagi si specchi nelle più ottimistiche previsioni e si sta studiando una via per tornare a giocare ma sempre in piena sicurezza. La maggior parte si è detta disponibile e sulla linea di riprendere la stagione si è posto fin dal primo momento il Napoli pur sforando oltre il 30 giugno, una posizione che ha avuto in maniera ferma sempre anche la Lazio (il presidente Lotito, ieri, ha anche ritirato fuori l’idea di un ritiro la prossima settimana a Formello). E ieri si è detta favorevole a riprendere la competizione anche la Juventus (dopo le precedenti perplessità). Fonte: Il Mattino