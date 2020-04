Il Napoli vuole Tsimikas, distanza con l’Olympiakos

Mentre si pensa a trovare una data, con l’assenso dei medici, di ritornare al campo, il Napoli ha anche il mercato come pensiero fisso in vista della prossima stagione. Un nome che è ormai sul taccuino del d.s. Giuntoli è quello del terzino sinistro Tsimikas. Il club azzurro, come riporta la Gazzetta dello Sport, offre 8 milioni +2 di bonus, la società ellenica ne chiede 10 subito, perciò al momento la trattativa si è arenata. La sensazione è che nella sessione estiva se ne riparlerà per trovare la quadratura del cerchio. Piaceva nel mercato invernale, ma poi Ghoulam è rimasto, ma si sa a volte ritornano.

La Redazione