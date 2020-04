FIFA – Un piano Marshall per salvare il calcio dalla catastrofe finanziaria

Dopo lo stop per il coronavirus: lo sta studiando la Fifa, facendo affidamento alle sue riserve di 2.5 miliardi di euro, e perfino sui futuri ricavi da diritti tv da usare come garanzie. «Stiamo lavorando alla possibilità di fornire assistenza alla comunità calcistica di tutto il mondo», è emerso ieri da un portavoce della confederazione mondiale del calcio presieduta dall’italo-svizzero Gianni Infantino. Ad accennare ad un piano per un fondo salva-calcio era stato nei giorni scorsi un articolo del New York Times, la Fifa distribuisce 5 milioni di euro l’anno a ciascuna delle 211 associazioni aderenti, in misura uguale, il nuovo fondo potrebbe fornire prestiti a breve termine e sovvenzioni di emergenza. Fonte: Il Mattino