Finestra di mercato fino a dicembre, ma il Fair Play Finanziario…

UNICO MERCATO E AVANTI FPF

Oggi intanto sarà fatto il punto anche su mercato e Fair Play Finanziario. Le Leghe sono d’accordo per creare in tutta Europa un’unica finestra di mercato, con date di inizio e fine trattative uguali per tutti. Sarà più lunga possibile e potrebbe anche arrivare fino a fine dicembre. Per gli allenatori sarebbe un incubo e molti giocatori sarebbero condizionati.

Capitolo Fair Play Finanziario: nonostante le pressioni dell’Eca che spinge per il congelamento per il 2019-20, da Nyon ribadiscono: non sarà messo in stand by. Niente anno “franco”, ma solo scadenze posticipate di qualche settimana/mese e in alcuni casi paletti meno rigidi. Per il futuro poi le regole saranno riscritte. Fonte: CdS