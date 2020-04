Dopo la riunione, l’Uefa ha fissato la dead-line per la chiusura dei campionati

Quest’oggi c’era una riunione dell’Uefa dove in call-conference, c’erano i presidenti delle varie federazioni, dove si dovevano fissare le date per il rientro al calcio giocato. Secondo l’anticipazione da parte Knvb, federazione calcistica olandese, i vari campionati dovranno terminare entro questa stagione. Inoltre fissata una dead-line per la chiusura, ovvero il 3 Agosto e di conseguenza si dovrebbe ripartire alla seconda metà di Giugno, ovviamente mettendo in primo piano la salute, per questo periodo di pandemia.

La Redazione