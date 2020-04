Corrado Ferlaino: “Il campionato lo fermerei solo in un caso…”

Interrogato sulla “prosecuzione” del campionato, il Presidente degli scudetti del Napoli, Corrado Ferlaino, prima risponde con una battuta, poi valuta la situazione…Ai microfoni del Cds:

Ma oggi, se Ferlaino fosse nel calcio, per cosa si batterebbe: continuare o cancellare la stagione?

«Se posso prendermi una licenza, io la fermerei soltanto se il Napoli fosse in testa. Ma il momento richiede risposte serie: penso sia giusto, quando sarà possibile, andare avanti. Perché, faccio un esempio, sarebbe tremendamente iniquo negare al Benevento la promozione in serie A. Ha 20 punti di vantaggio sulla seconda, ha perso solo una partita e le ha praticamente vinte tutte. Si rende conto: 20 punti. Dev’essere bravo sul serio Pippo Inzaghi, e lo è stato il presidente, Vigorito: azzerare questi sforzi sarebbe un torto insopportabile. Ci sarà un giorno in cui ne usciremo e allora che si riparta e si concluda, senza porsi date, arrivando in estate e anche oltre, ritardando l’inizio dei prossimi tornei. Si trovi un modo ma il campo vuole vincitori, non assegnazioni a tavolino, né l’oblio: in Inghilterra, il Liverpool che dovrebbe fare, buttare via la Premier? Il calcio avrà di nuovo il suo tempo e dovrà ricominciare da dove si è fermato».