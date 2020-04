Chiariello: “Provvigioni agli agenti? Il Napoli ha speso solo 5 milioni!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Quando si dice che la gestione De Laurentiis è oculata, lo si capisce da tanti particolari. Oggi è uscita la classifica di quanto spendono le squadre di Serie A per agenti, che hanno costi da un fardello pesante. La più sciupona di tutte è la Roma, una società che ogni anno deve vendere per sistemare conti e spende più di tutti per i propri tesserati in provvigioni agli agenti, la Juve 44 milioni, l’Inter 32 milioni. Il Napoli ha speso solo 5 milioni con i suoi fidi scudieri, quando fa affari con Giuffredi, Mendes ed altri, De Laurentiis li fa bene, è avveduto. Se vogliamo che il calcio torni ad una dimensione umana, cominciamo a ragionare: l’esempio di De Laurentiis va seguito anche da altri, certe cifre sono immorali”.