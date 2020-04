CALCIO FEMMINILE – D. Sabatino (att. Sassuolo): “Ai medici e agli infermieri gli dico un semplice grazie”

Attraverso il collegamento via Skype, l’attaccante del Sassuolo femminile Daniela Sabatino analizza il momento pandemia Covid-19 ai microfoni di Alessia Tarcuino. “Come passo le giornate? Mi alleno a casa, in attesa di capire se si potrà tornare al calcio giocato. Mister Piovani e il suo staff ci ha dato le giuste direttive per tenerci in forma e le rispettiamo alla lettera. Per chi è ancora restio sulle norme dico di restare a casa, se le rispettiamo prima potremo tornare alla vita di tutti i giorni. Vorrei dire infine ai medici e gli infermieri un semplice grazie per l’enorme sforzo che stanno facendo per salvare le vite delle persone”.

La Redazione