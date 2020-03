Scippi della spesa, due casi alla Sanità: vittime gli anziani

L’emergenza rende ancor più “emergenziale” la situazione di alcune categorie in alcune zone della città. Le voci che raccontano di gesta vigliacche ai danni soprattutto degli anziani, sono diverse ed aumentano con il passar delle ore. I predatori della spesa…viaggiano su due ruote. Un fenomeno difficile da monitorare, quindi da arginare. Due casi vengono segnalati nel popoloso quartiere della Sanità. Le vittime vengono avvicinate di spalle da giovanissimi a bordo di scooter, pronti a schizzare via subito dopo il raid. Anziani prede facili perché ovviamente incapaci di opporre resistenza. Segnalati casi di aggressioni anche nella zona occidentale. Azioni ignobili, vergognose, che stridono con la grande mobilitazione di generosità collettiva che in tutta l’area metropolitana vanno moltiplicandosi.

A crescere in maniera preoccupante, anche i casi di persone che arrivano alle casse con buste o carrelli della spesa pieni ma senza i soldi necessari per pagare in tutto od in parte quanto acquistato.

Fonte: Il Mattino