Aumentano le pretendenti per il polacco Arek Milik, che sembra essere in uscita dal Napoli. Il polacco piace in italia al Milan e in Spagna all’Atlerico Madrid del Cholo. Ma secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che scrive con in post l’interessamento anche dall’Inghilterra e Germania, con Tottenham e Schalke in primo piano.

