Out-Out – In Brasile l’Ateltico Mineiro: “Chi non accetta la riduzione se ne può anche andare”

Anche il calcio brasiliano studia la riduzione degli stipendi dei calciatori per far fronte alle conseguenze economiche causate dalla pandemia. L’Atletico Mineiro di Belo Horizonte ha annunciato un taglio secco del 25% per tutti i dipendenti del club. Il presidente ha intanto messo la squadra in ferie, «ma passati questi 20 giorni e pagato integralmente il mese di marzo, il problema non si risolverà». Ecco allora il taglio del 25%, «e chi non ci sta può andarsene». «Io devo pensare al futuro del club, e non a questo o a quel giocatore che si lamenta. Chi non è soddisfatto vada via». Fonte: CdS