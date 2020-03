Nel caso dell’ ipotesi “annullamento”, il Napoli sarebbe in Champions!

La ripresa sembra essere veramente lontana. La situazione in Italia, come nel resto d’Europa, non è affatto semplice e rimettere “palla al centro” appare chimera. Si vagliano e si analizzano, quindi, diverse ipotesi. Ovviamente, come prevedibile in casi straordinari come questo, le posizioni sono diverse e difficilmente compatibili. La stagione potrebbe essere portata al termine mediante un tour de force estivo, potrebbe congelarsi, addirittura, potrebbe essere annullata. Il quotidiano La Repubblica analizza proprio quest’ ultima possibilità. In mancanza di un accordo tra le venti società di Serie A, potrebbe aprirsi questo scenario. In quel caso lo scudetto non verrebbe assegnato e i pass per le competizioni internazionali sarebbero assegnati in base alla classifica della stagione 2018-2019. Per quanto poco probabile, quindi, il Napoli potrebbe rientrare dalla porta di servizio in Champions il prossimo anno grazie al secondo posto della scorsa stagione. Ma il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis spinge per giocare, senza speculare sulla tragedia.