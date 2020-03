FIGC: Fondo Salva Calcio per superare la difficoltà. I dettagli

L’idea è quella che abbiamo anticipato ieri ovvero «la Costituzione di un fondo assistenziale destinato al sostentamento di queste situazioni di precarietà». A questo dovranno partecipare tutte le parti in causa, dalla Figc alle Leghe passando per l’Aic, e una percentuale degli stipendi “tagliati” ai giocatori dovrà finire nel fondo che eventualmente sarà utilizzato anche in futuro, sempre per i calciatori che guadagnano meno. Questi ultimi, grazie alla richiesta della cassa integrazione presentata dalla Figc all’esecutivo, potrebbero essere aiutati anche con la cassa integrazione dal Governo. Fonte: CdS