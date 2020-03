Di Marzio: “Gattuso deve essere confermato, prenderei subito…”

Gianni Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Gennaro Gattuso va confermato quanto prima dal Napoli, per ciò che ha fatto in questi mesi? Subito, senza mezzi termini. Umanamente e tecnicamente, è l’allenatore giusto. Chi prenderei per il centrocampo del Napoli? In giro ci sono tanti buoni talenti, in Europa e non solo: basta saperli cercare. Punterei su Gaetano Catrovilli, talento della Fiorentina e della Nazionale Italia? Assolutamente sì! Anzi, bisogna andarlo a prendere immediatamente e portarlo a Napoli. E’ un giocatore fortissimo, lo aveva già dimostrato nel Bari, dove già si vedevano le sue qualità”.