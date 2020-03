Manolo Gabbiadini: “Che emozione il mio primo gol in Champions con la maglia del Napoli”

Attraverso il canale Skype è stato intervistato l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini sul Coronavirus, sul momento della squadra e non solo. “Il Napoli e la Premier League? Per me sono stati sei anni importanti dove sono cresciuto molto. Con la maglia azzurra ricordo le reti in Europa League, ma soprattutto il primo in Champions League, senza dimenticare una città incredibile. In Inghilterra invece c’è stata la mia crescita definitiva. Mister Ranieri ha portato alla Sampdoria maggior serenità e segnare sotto la nostra curva ha un sapore particolare. Noi come squadra abbiamo donato soldi all’Ospedale di Genova”.

La Redazione