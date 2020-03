L’ex Pepe Reina: “Positivo al Covit-19. Ho avuto paura, non respiravo più”

Pepe Reina via skipe al microfono di Ivan Zazzaroni:

Chi ti aveva diagnosticato il Covid 19?

«I medici della Premier, mi hanno dato tutte le informazioni necessarie, oltre al protocollo da seguire. Qui in Inghilterra i tamponi li fanno esclusivamente ai malati gravi, nel mio caso non vi erano dubbi. Virus. Il fisico ha reagito bene. Ti dico la verità, a parte qualche momento non facile, è stato come se avessi avuto l’influenza, solo più pesante».

Pepe e il virus: «Ne sto uscendo adesso Il momento più difficile, i 25 minuti in cui mi mancò l’ossigeno».

Fonte: CdS