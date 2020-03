L’accordo in casa Juventus ha rotto il fronte della compattezza, salta incontro Lega/Aic

E’ ovvio che, quindi, non sia più una priorità l’incontro tra Lega Calcio e Sindacato dei calciatori dove Dal Pino era intenzionato a presentare un piano collettivo di sospensione dei pagamenti.

Qui, è l’opposto del motto dei Tre Moschettieri: niente tutti per uno. Ogni club tratterà con i propri calciatori, la via appare ormai segnata. Non stupisce, dunque, che ieri sera la riunione telefonica tra il numero uno della Lega, Paolo Dal Pino, e il leader dei calciatori, Damiano Tommasi, sia slittata. Ufficialmente, perché si era fatto tardi. Ma l’associazione calciatori non è rimasta in silenzio. Fonte: Il Mattino