In campo anche d’estate, l’importante è tornare a giocare

Se da un lato è stata spostata ad oggi la conference call tra i vertici della Lega Serie A (il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo) e dell’Aic (il presidente Tommasi e il vice Calcagno), nel corso delle riunioni di ieri l’associazione dei calciatori ha espresso un’idea molto chiara su questa stagione che va conclusa anche scendendo in campo d’estate. Non farlo sarebbe un danno gravissimo, soprattutto per i giocatori delle categorie inferiori, ma anche per gli altri. La posizione dell’Aic, dunque, è molto più vicina a quella della Figc e della Lega, che stanno studiando tutte le ipotesi per ripartire, rispetto a quella di una parte dei club di A, più orientati verso… l’archiviazione del 2019-20.

Fonte: CdS