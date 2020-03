Iezzo: “Meret può essere tra i più forti d’Europa, Sirigu affidabile, Ospina…”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Alex Meret e Savatore Sirigu si somigliano? Sì, hanno delle caratteristiche in comune. Alex ha qualità importanti e può essere tra i tre più forti d’Europa. Sirigu ha dalla sua parte l‘esperienza e lo stiamo vedendo anche in Italia dopo tanti anni all’estero. E’ un estremo difensore di grandissima affidabilità e, non a caso, è ancora nel giro della Nazionale. David Ospina ha qualcosina in più nel gioco con i piedi, rispetto a Meret, ma ha anche qualcosa in meno nel parare, nello stare tra i pali”.