I conti del Napoli sono una corazzata, grande riserva economica

Il Napoli, come le altre società di calcio, non vede entrare in cassa un euro e ha solo spese (per fortuna di tutti, Sky ha già versato quanto stabilito in anticipo). Ma la gestione degli ultimi anni fa sì che il Napoli sia club solido sotto il profilo finanziario: la società azzurra ha una riserva di oltre 145 milioni di euro dove i debiti netti sono appena 74 milioni. Parliamo, dunque, come riporta il Mattino, di una corazzata che può fronteggiare questo momento senza rischiare di andare a picco. Come, invece, la metà dei club di serie A. E non è un caso che tra questi, c’è chi spinge per fermare i motori, mentre la società di De Laurentiis si sta dimostrando molto solida visto i risultati e la gestione del club fatto in maniera impeccabile.

La Redazione