Spunta una pista francese per sostituire il partente Ghoulam!

Il problema del terzino sinistro per il Napoli, è ormai ben risaputo. Proprio per questo la società partenopea non crede più nella guarigione completa di Ghoulam e si sta guardando intorno. Il primo nome sulla lista è Layvin Kurzawa, classe ’93, terzino sinistro del PSG, che essendo in scadenza di contratto potrebbe rappresentare un ottimo affare a “0”. Sul francese però il Napoli ha la concorrenza di Barcellona, Liverpool, Arsenal e di Inter in Italia