Europei U.21 e donne  nel 2022, domani la conferma

Nella videoconferenza di domani tra Uefa e Federazioni sarà fatto anche il punto sul gruppo di lavoro che si occupa dell’impatto economico del coronavirus sul calcio. Probabile inoltre che venga illustrata la nuova data nella quale si svolgeranno l’Europeo Under 21 maschile e l’Europeo femminile. La prima manifestazione era in programma dal 13 al 27 giugno 2021 in Ungheria e Slovenia, la seconda dal 7 luglio al 1 agosto 2021 in Inghilterra. L’orientamento è quello di farle slittare di un anno ovvero all’estate 2022. Perché? Confermarle la prossima estate creerebbe problemi alle Nazionali Under 21 visto che tra fine luglio e inizio agosto (le date non sono state ufficializzate) andranno in scena le Olimpiadi a Tokyo e per l’Europa al torneo di calcio parteciperanno Francia, Germania, Romania e Spagna. Le qualificazioni all’Europeo Under 21 invece non sono finite ed alcune gare in programma in questi giorni sono state rinviate (comprese quelle degli azzurri di Nicolato). Capitolo Europeo femminile: se fosse giocato nell’estate 2021 finirebbe per essere compresso tra l’Europeo maschile e i Giochi olimpici: perdere visibilità e appeal sarebbe inevitabile. Meglio dargli una vetrina tutta sua, nel 2022.