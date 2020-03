Coronavirus a Napoli, la mappa del contagio: il picco a Chiaia, Vomero e Arenella

Qual è l’evoluzione del virus nella città di Napoli, quant’è ampia la diffusione dei contagi? Siamo travolti dai dati nazionali e da quelli regionali, sappiamo poco di quel che avviene vicino a noi, nelle strade della città. Ecco perché Il Mattino ha cercato di scattare una fotografia della situazione

L’ha fatto utilizzando gli ultimi dati certificati che siamo riusciti a catturare, risalgono a venerdì scorso quando la città di Napoli contava esattamente 407 contagiati

Il documento, ci ha consentito di risalire alla provenienza di ogni singolo caso accertato di contagio e siamo riusciti a realizzare la mappa che vedete pubblicata qui in alto, nella quale sono sintetizzati i numeri della diffusione del virus quartiere per quartiere. Come osservate, ci sono tre aree della città nelle quali la diffusione del contagio è stata esplosiva, si tratta dei quartieri Vomero, Arenella e Chiaia. Non esiste uno studio accurato sulle cause della concentrazione di contagi in queste aree. L’infettivologo Faella punta il dito sulle ultime notti folli della movida. L’esperta Maria Triassi spiega che «si tratta di quartieri dove c’è una vasta socialità: c’è una maggioranza di professionisti che partecipano a meeting e riunioni, che viaggiano in Italia e per il mondo. Insomma, c’è maggiore possibilità di entrare in contatto con persone già contagiate».

Insomma, i quartieri della borghesia avrebbero maggiori opportunità di interazione, secondo l’infettivologa Triassi: «Diciamo un ventaglio più ampio di interazioni. Perché in tutti i quartieri c’è la tendenza a incontrarsi, a stare assieme. Ma se si incontrano sempre le stesse persone, le possibilità di contagio diminuiscono. Crescono, invece, quando il numero di incontri si amplia».Tre i quartieri maggiormente aggrediti, di converso tre quelli dove fortunatamente non si è registrato nemmeno un caso di contagio: Mercato, Marianella e Zona Industriale.



Fonte e grafico “mattino.it”