CALCIO FEMMINILE – Splendido gesto di solidarietà di Cecilia Salvai della Juventus

Il movimento femminile in queste settimane si sta dimostrando non solo in crescita a livello sportivo, ma anche e soprattutto a scopo benefico. La calciatrice della Juventus e della nazionale italiana Cecilia Salvai mette all’asta la maglia azzurra indossata durante la Cyprus Cup del 2019 per aiutare le persone contagiate dal Covid-19, degli ospedali di Torino e del Piemonte.

La Redazione