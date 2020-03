Bel gesto del team Raiola: dona respiratori e mascherine

Mino Raiola e molti giocatori della sua scuderia hanno lanciato l’iniziativa di solidarietà “We are one against #Covid 19 – For Italy” per aiutare gli ospedali italiani impegnati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Hanno donato direttamente respiratori e mascherine e ora, su Instagram, invitano a fare altrettanto in una carrellata di messaggi video di Donnarumma, Balotelli, De Ligt, De Vrji, Bonaventura, Izzo, Kluivert, Pellegrini, Ripamonti, Romagnoli, Mkhitaryan, Abate, Wesley. «Uniti vinciamo questa partita – spiega Raiola – Ne siamo convinti. Ed è per questo che insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principiali strutture ospedaliere delle zone più colpite». Il post si conclude con un invito a partecipare donando tramite donations@one.mc.

Fonte: CdS