Chiellini ha spiegato la formula-Juve: Rinuncia a un mese e slittamento degli altri

BIG AL TAVOLO E TAGLI

E’ chiaro che l’indicazione emersa ieri prima dal consiglio direttivo dell’Aic (tra gli altri presenti Chiellini e Acerbi) e poi dai rappresentanti dell’Aic di tutte e 20 le formazioni di Serie A. Collegati tanto per fare qualche esempio c’erano Chiellini, Acerbi, Pazzini, Gastaldello, Ranocchia, Bonaventura, Meret, Gollini e Lorenzo Pellegrini. Un peso lo avrà. I giocatori vogliono andare avanti e, pur lavorando nelle loro case, aspettano solo di poter tornare in campo.

Quanto al taglio degli stipendi, Chiellini ha spiegato la linea attuata dalla Juventus con la rinuncia a una mensilità (non marzo perché quella tra partite, allenamenti e quarantena è “maturata”; idem per le altre formazioni in isolamento domiciliare) e lo slittamento del pagamento di tre mesi al 2020-21. Una formula del genere, anche se comporterebbe in caso di mancata ripresa del torneo di non riscuotere più uno stipendio fino alla prossima stagione, ha riscosso parecchi consensi tra i rappresentanti Aic della A.

Motivo? Le perdite sarebbero minori rispetto all’emissione di un provvedimento di taglio dei salari da parte del governo: ipotesi non semplice, ma se ci fosse una chiusura anticipata della stagione chissà… La formula-Juventus potrebbe essere replicata a breve visto che altri club hanno già chiamato i loro tesserati a un tavolo. Potrebbe succedere al Cagliari, ma nelle prossime ore/giorni anche ad altre società. Fonte: CdS