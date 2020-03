Zola: “Diego il compagno più forte di sempre, l’avversario invece…”

L’ex calciatore del napoli, Gianfranco Zola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione Casa Sky Sport: “I compagni più forti sono stati Maradona e Careca, erano di un livello incredibile, straordinario. Diego aveva qualcosa che non aveva nessuno in quel periodo, era inavvicinabile. Tra gli avversari più forti direi Ronaldo il Fenomeno, penso che sia quello che gli si è avvicinato di più in quel periodo: quando era in giornata non ce n’era per nessuno. Apparteneva ad un’altra categoria”.

Ha aggiunto: “Ma ci sarebbero ancora giocatori come Maldini, Baggio, Baresi. In quegli anni c’erano tanti calciatori di altissimo livello. Però ho potuto apprezzare Maradona nel quotidiano, faceva la differenza per i suoi compagni, anche con carisma e personalità, e gli avversari quando dovevano giocare contro il suo Napoli al San Paolo partivano sotto 1-0. La Juventus ha sospeso gli stipendi? Il gesto della squadra è molto responsabile. Questo è un momento straordinario in tanti sensi, il calcio sta vivendo un momento di difficoltà come tutti intorno a noi, come le aziende. Stiamo cercando di capire come si evolverà la situazione, ma faccio fatica a capire la portata di tutti questi eventi sul calcio. Iniziative come quelle della Juve sono nobili, bisognerà riconsiderare tante cose”.