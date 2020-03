Secondo l’Istituto Einaudi, si va verso l’azzeramento dei contagi!

Azzeramento dei nuovi contagi da coronavirus in Italia entro un mese e mezzo. E’ la previsione fatta dall’Istituto Einaudi per Economia e Finanza, sulla base dei dati forniti giorno per giorno dalla Protezione Civile dall’inizio dell’emergenza. Il Trentino-Alto Adige dovrebbe uscire per prima dall’emergenza il 6 aprile; Basilicata, Liguria e Umbria seguirebbero il 7 aprile; l’8 aprile toccherebbe alla Valle d’Aosta; il 9 aprile alla Puglia; il 10 aprile al Friuli Venezia-Giulia; l’11 aprile all’Abruzzo; il 14 aprile, nuovi contagi zero in Sicilia e Veneto; il 15 aprile in Piemonte; il 16 aprile nel Lazio; il 17 aprile in Calabria; il 20 aprile in Campania; il 22 aprile in Lombardia; il 28 aprile in Emilia-Romagna. Ultima regione a superare la crisi, la Toscana, il 5 maggio. Non è stato possibile, per i dati in possesso, fare una stima precisa per Marche, Molise e Sardegna, lo studio indica come data in cui non si avrà nessun nuovo caso nel paese il 16 maggio.

Fonte: Calciomercato.it