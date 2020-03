Questione stipendi – ADL attende l’accordo AIC/Lega

La questione stipendi fa discutere. Alcune società hanno “discusso” in casa e trovato una soluzione, ma per la maggior-parte si attende l’accordo Aic-Lega. In casa azzurra, De Laurentiis spinge per il congelamento del 30 per cento degli ingaggi, ma nessuna trattativa diretta Napoli-calciatori azzurri, prima delle indicazioni del sindacato calciatori. In ogni caso, i legali dei giocatori hanno dato indicazioni precise: il taglio è legittimo. Piuttosto resta da capire, in caso di stop agli allenamenti, cosa faranno i calciatori: il club invita a non andare via da Napoli, ma senza stipendio e senza doversi allenare almeno fino a maggio qualcuno potrebbe anche decidere di far ritorno nel proprio Paese. Situazione da monitorare.

Il Mattino