Ecco chi c’è sul taccuino del Napoli se dovesse partire Milik

ISTANBUL (TURCHIA) – Si aggiunge anche il nome del Napoli alla lunga lista dei club interessati a Vedat Muriqi. La società di De Laurentiis è alla ricerca di un sostituto di Milik, sempre più lontano dall’ipotesi rinnovo (è in scadenza nel 2021). L’ultima voce, proveniente dalla Turchia, riguarda il centravanti kosovaro in forza al Fenerbahce. Il valore del suo cartellino al momento si aggira intorno ai 20 milioni, ma potrebbe salire ancora vista la quantità di squadre che seguono il calciatore. Tottenham, Manchester United, Leicester, Eintracht Francoforte, mentre in Italia piace anche a Lazio e Juve. In estate quindi si potrebbe scatenare un’asta, con il club turco che potrebbe sacrificare una sola pedina per fare cassa e tornare sul mercato. In stagione il classe 1994 ha segnato 13 gol in 25 partite di campionato, il suo contratto scade nel 2023. Secondo A Haber (emittente televisiva turca), la priorità di Giuntoli sarebbe Azmoun dello Zenit, con Muriqi prima alternativa in caso fallisse la trattativa per l’iraniano. Fonte: CdS