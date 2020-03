Napoli-Gattuso, le ultime sulla clausola contrattuale

Agli inizi di Marzo, non solo l’incontro con Mertens dove le parti si sono avvicinate per il rinnovo del contratto, poi a seguire De Laurentiis e lo staff dirigenziale hanno parlato con Gattuso delle strategie future. In questo momento è difficile incontrarsi, prima del 30 Aprile, viste le future restrizioni a causa della pandemia del Covid-19. Senza comunicazioni, il rapporto tra le parti andrà avanti senza alcun intoppo con un ingaggio che si aggirerebbe sull’1-5 milione a stagione. Come riporta il Mattino, Gattuso vuole restare a Napoli, gli piace il progetto, anche se è chiaro che bisognerà discutere anche dei diritti d’immagine che il tecnico ha ceduto in parte al club. L’idea di De Laurentiis è far firmare un triennale all’allenatore nativo di Coregliano calabro, con la solita scappatoia che a fine anno si tireranno le somme. La sensazione è che salvo colpi di scena, si andrà avanti, per il bene del progetto.

La Redazione