Careca: “Potevi andare al Milan? Avevo fatto un patto con Diego”

L’ex stella del Napoli Careca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a proposito dell‘emergenza che sta colpendo il Paese: “Sono ormai diversi giorni che sto in casa con figli e nipoti. Si alzano presto e vanno a letto tardi. Io faccio un po’ di palestra e gioco con loro. E poi faccio Kung Fu. Siamo tutti tristi per questo virus che speriamo possa andarsene presto in modo da tornare il prima possibile a giocare a calcio, che è quello che amiamo“.

Potevi giocare al Torino nel 1987? “Però io volevo giocare con Maradona, era il mio sogno. Ho aspettato fino alla fine pur di andare a Napoli, poi mi sono innamorato della città e dei tifosi”.

A Napoli formavi la MA-GI-CA (Maradona-Giordano-Careca): “Io di solito giocavo con il numero nove, ma dopo poco andai dalla società ad informarla del fatto che sarei andato in campo con qualunque altra maglia. Bruno era un fenomeno, più completo di Mertens per esempio, con tutto il rispetto per il belga”.

Il Milan? “Ma avevo fatto un patto con Diego e non ci andai. Anzi, rinnovai fino al 1993, poi andai in Giappone prima di tornare a casa”.