L’attaccante tedesco Mario Götze è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, e avrebbe voglia di intraprendere una nuova avventura e di giocare in Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il Napoli tra le pretendenti per il calciatore. Il tedesco piace anche a Inter e Roma, con i giallorossi in netto vantaggio tanto da aver avuto già i primi contatti con il suo agente per chiere informazioni e capirne la fattibilità dell’ affare.